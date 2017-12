COC garante vaga nas quartas do Nacional de Basquete Mesmo jogando fora de casa, o COC/Ribeirão Preto garantiu a sua classificação às quartas-de-final do Nacional Masculino de Basquete ao vencer o Conti/Amea/Assis por 64 a 61, no ginásio Jairo Ferreira dos Santos, em Assis. Com o resultado, a equipe comandada pelo técnico Lula Ferreira fechou a série de melhor de cinco jogos por 3 a 1. O adversário do clube paulista na próxima fase será o Telemig Celular/Unitri/Uberlândia, que eliminou o Sport Club do Recife. O cestinha da partida foi o armador Nezinho, do COC, com 22 pontos. Pelo lado do time de Assis, o destaque foi o pivô Marcão. Ele conseguiu um double-double (dois dígitos em dois fundamentos) ao anotar 13 pontos e pegar 12 rebotes (todos na defesa). "Mesmo não jogando muito bem, conseguimos a vitória. Passamos o jogo inteiro atrás no placar e o time teve inteligência e tranqüilidade para dar o golpe final nos últimos minutos", disse Lula Ferreira. "Agora temos uma outra história pela frente. O Uberlândia é um adversário de peso. É um confronto digno de uma final de campeonato como foi no Nacional de 2003", completou.