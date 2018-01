COC joga pela vaga na final do Paulista O COC/Ribeirão, atual bicampeão paulista masculino de basquete, lidera o playoff semifinal estadual, contra a rival Uniara/Araraquara, por 2 a 0. A segunda vitória foi conquistada na quarta-feira, por 81 a 79. Assim, a equipe poderá garantir, nesta sexta, a partir das 19 horas, no ginásio Cava do Bosque, em Ribeirão Preto, a vaga na final do campeonato. Mas o time de Araraquara ainda não desistiu do confronto melhor-de-cinco partidas. "A série termina só quando um time vencer três jogos", avisou o técnico Tom Zé. A rivalidade das duas cidades, que são próximas, é um dos fatores determinantes do equilíbrio nas partidas. Apesar dos resultados apertados, o COC venceu os últimos oito confrontos com a Uniara (os quatro desse Paulista e quatro no Brasileiro). Mas o técnico Lula, de Ribeirão, enfatiza que os dois times têm o mesmo porte e nada está decidido ainda. "O que importa no playoff é ganhar, não como", disse ele, que escalou a equipe com Nézinho, Renato, Arthur, Márcio e Tiagão. Tom Zé não considera a desvantagem de 2 a 0 impossível de ser revertida. Mesmo com um elenco jovem como o que ele tem em mãos. "Não tenho tempo para muitas mudanças, mas a série não acabou, e vamos manter o que deu certo, como a forte marcação, e corrigir o ataque, que foi fraco no terceiro quarto, fazendo apenas nove pontos", explicou o técnico da Uniara. Seu time deve começar com Rodrigo, Jorginho, Lucas, Pipoka e Luís Fernando.