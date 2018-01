COC, Joinville e Universo abrem vantagem no basquete Pela segunda rodada das oitavas-de-final do Campeonato Nacional Masculino de Basquete, disputadas em séries melhor-de-cinco jogos, COC/Ribeirão, Joinville e Universo/DF abriram neste domingo 2 a 0 em seus confrontos. E no duelo entre Paulistano e Bauru está tudo igual: 1 a 1. Em Ribeirão, o COC bateu a Conti/Amea/Assis por 84 a 69. Os cestinhas foram Nezinho e Alex, do COC, ambos com 20 pontos. ?Não fizemos um bom primeiro tempo e terminamos atrás no placar. Reagimos no segundo. Marcamos melhor, arremessamos com mais precisão e abrimos uma boa vantagem. Administramos o jogo até o fim?, analisou o técnico Lula Ferreira, do COC. Também neste domingo, o Plasútil/Sukest/Bauru venceu a DixAmico/Paulistano por 92 a 89 e a Univille/Joinville bateu o Pitágoras/Minas por 87 a 76. Em Brasília, a Universo/BRB venceu o Flamengo/Petrobrá por 86 a 84.