COC manterá basquete em Ribeirão Preto Após um período de indefinição, a direção do Sistema COC, de Ribeirão Preto, divulgou nesta quinta-feira que irá manter o time de basquete masculino, mas que não deverá contratar jogadores de nome para substituir os que saírem. O time, que continuará sob o comando do técnico Aluísio Ferreira, o Lula, também técnico da seleção brasileira, vai apostar nos jogadores criados nas categorias de base. O COC/Ribeirão vai disputar o Campeonato Paulista e tentará conquistar o inédito pentacampeonato, mas está descartada a hipótese de participar da Liga Nacional, mesmo que a Confederação Brasileira de Basquete (CBB) reconheça a Nossa Liga de Basquete (NLB), encabeçada pelo ex-jogador Oscar Schmidt. "O Oscar pode ter sido um bom jogador de basquete e uma boa pessoa, mas a sua conduta como dirigente é de desequilíbrio e ele não tem maturidade, experiência e equilíbrio emocional para administrar uma competição", disse o diretor-superintendente do Sistema COC, Nilson Curti. "Mesmo que a CBB reconheça essa liga, nós não vamos disputar o campeonato brasileiro com o Oscar à frente", enfatizou Curti, acrescentando que uma instituição de ensino não pode participar de um evento "pirata" ou "sem transparência" e que começou "de forma errada". Além do COC, os times de Uberlândia, Goiânia e Brasília, bancadas pelo Grupo Salgado Filho, não devem participar da NLB. Segundo Curti, o COC irá manter o seu projeto de basquete, que tem 125 jogadores em diversas categorias de base, não só na equipe adulta. Os jogadores adultos que quiserem sair serão liberados, como o ala Renato, que acertou com o Paulistano. O armador Nezinho faz testes na NBA, nos Estados Unidos, o armador Fúlvio faz testes na Itália e o pivô Murilo tenta a sorte na Espanha. "Não vamos diminuir ou aumentar a verba com o basquete, mas vamos depender do que formarmos nas categorias de base", explicou Curti. "Não vejo o projeto de basquete como uma equipe adulta apenas". Desde 1996, o COC conquistou quatro títulos paulistas e um brasileiro.