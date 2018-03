COC pega o Boca na Liga Sul-Americana A rivalidade entre brasileiros e argentinos entra novamente em quadra nesta terça-feira, às 21h, pela Liga Sul-Americana Masculina de Basquete. No ginásio La Bombonerita, em Buenos Aires, o Boca Juniors recebe o COC/Ribeirão Preto para a primeira partida das quartas-de-final, em melhor-de-três jogos - a ESPN Brasil transmite ao vivo. Equipes tradicionais na América do Sul, Ribeirão e Boca vêm de derrota nos torneios locais. A equipe brasileira, comandada pelo técnico Lula Ferreira, perdeu domingo para o Unit/Uberlândia e está na quarta posição do Campeonato Nacional. No mesmo dia, pela Liga Nacional Argentina, o Boca caiu diante do Gimnasia y Esgrima de La Plata, mas manteve a liderança. Na última vez em que os dois times se encontraram em La Bombonerita, em 1999, disputando a mesma competição, os brasileiros perderam as duas partidas para os argentinos, na mesma fase. Mais uma vez o Boca chega como favorito, não só pela campanha na liga local como pela boa fase da seleção argentina, vice-campeã do último Mundial. Mesmo porque, dois atletas do time também são da seleção: Paolo Quinteros e Mantín Leiva. "Não temos muitos detalhes sobre o Boca. Teoricamente, a Argentina é mais forte", admitiu Edvar Júnior, do COC, que participou das derrotas de 1999. O segundo jogo da série está marcado para o dia 9, em Ribeirão Preto. Caso cada time conquiste uma vitória, o desempate será dia 10, também no ginásio Cava do Bosque. O vencedor do confronto enfrenta o Atenas Córdoba (Argentina) ou o Marinos de Oriente (Venezuela) nas semifinais, também em série melhor-de-três. Na quinta-feira, dois times brasileiros (Unit/Uberlândia e Universo BH/Minas) também começam a brigar por uma vaga na semifinal. Quem ganhar pega o vencedor do confronto entre Universidad Católica (Chile) e Liberdad Sunchales (Argentina).