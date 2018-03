COC pode definir amanhã vaga à semifinal O COC/Ribeirão pode definir, amanhã, a partir das 20 horas, no Ginásio da Cava do Bosque, em Ribeirão Preto, a sua vaga para a semifinal do Campeonato Nacional de Basquete Masculino. A partir daí, seria o único paulista na competição. Para isso, basta vencer pela terceira vez consecutiva a Uniara/Fundesport, de Araraquara, e fechar o play-off das quartas-de-final em 3 a 0. O técnico Aluísio Ferreira, o Lula, diz que a maior preocupação sua é que o COC, atual bicampeão paulista, não se acomode com a vantagem. "Ela não pode virar uma arma contrária para nós", explica ele. O COC venceu os dois primeiros confrontos da série melhor-de-cinco: por 78 a 77, em Araraquara, na sexta-feira, e por 100 a 80, ontem. "Temos de esquecer o que passou e começar tudo de novo", avisa Lula, lembrando que os jogadores brasileiros já estão acostumados a disputar o sistema de play-off. Porém, reforça o alerta a todos, citando um exemplo do próprio COC (não dirigido por ele naquela época), que perdeu o título brasileiro para o Franca, em 1998, após abrir 2 a 0. "É uma vantagem perigosa e depende muito do estado emocional do momento", explica Lula. Para a Uniara, só resta uma alternativa: vencer. Assim, provocaria, no mínimo, um quarto jogo, em Araraquara, na quinta-feira (15). O técnico Antonio José Paterniani, o Tom Zé, tenta reanimar o time para continuar na briga pela vaga à semifinal. A Uniara foi vice-campeã brasileira em 2002.