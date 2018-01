COC pode igualar recorde de Franca Se vencer o segundo confronto da série melhor-de-cinco do play-off semifinal do Campeonato Paulista de Basquete Masculino, nesta quinta-feira, a partir das 20 horas, no Ginásio da Unicoc, em Ribeirão Preto, o COC irá igualar o recorde de vitórias do rival Franca: 35 vitórias. Na terça-feira, no Ginásio Pedrocão, o time dirigido por Aluísio Ferreira, o Lula, venceu com facilidade, por 90 a 67 (47 a 36 no primeiro tempo). Mas o técnico não dá ênfase a esse retrospecto. "Falei aos jogadores que a invencibilidade só valerá se o COC for campeão, senão seria inútil; não adianta bater o recorde de vitórias e perder numa possível final", diz Lula. Pela outra semifinal, Valtra/Mogi e Uniara/Fundesport, de Araraquara, fazem o terceiro confronto, nesta quinta-feira, a partir das 19 horas, em Mogi das Cruzes. O Franca, que era patrocinado por All Star e Sabesp em 1992, conseguiu a série invicta e o título daquela temporada no início do ano seguinte, mas havia perdido a primeira partida. O COC, por sua vez, poderá até conquistar o título sem derrotas, mas o importante, para Lula, é que o time jogou bem e sem se preocupar com isso contra o adversário. "O time está preparado e só jogou mal no começo da partida, mas marcou forte e seis jogadores nossos tiveram pontuações com dois dígitos", diz o técnico do COC. Ou seja, seis jogadores marcaram acima de 10 pontos - o cestinha do time foi Renato, com 22. Isso demonstra equilíbrio da equipe, ao contrário do Franca, que teve Ricardo, o cestinha do jogo, com 32 pontos, mas insuficiente para reverter a derrota. Se Lula destaca a determinação do COC, Daniel Wattfy ficou furioso com a atuação do Franca. "A postura do time não foi legal", lamentou o treinador. "A equipe foi péssima nas partes emocional e tática." Wattfy disse que iria conversar muito com o grupo no final da tarde desta quarta-feira para tentar endurecer o play-off, principalmente porque todos esperavam uma vitória diante da torcida. "Sabia das dificuldades, mas esperava que o time jogasse melhor", comentou Wattfy. Nem a volta de Helinho, após contusão e cirurgia, ajudou o Franca. "O Helinho voltou num dia em que o time não esteve bem", disse o treinador, que ainda ficou decepcionado com parte de sua torcida, que vaiou a equipe no final. "São alguns torcedores que não viram o time jogar durante a competição." Lula defendeu o adversário. "O time de Franca não merecia aquilo", afirmou o técnico do COC. "Nessa fase, torcida ajuda, mas também pesa", emendou Lula.