COC quer antecipar despedida de Oscar Oscar Schmidt já anunciou que pretende encerrar a carreira assim que acabar a disputa do Campeonato Nacional de Basquete Masculino. Se depender do time do COC/Ribeirão Preto, o cestinha do Flamengo só vai atuar em mais três jogos. Isso porque as duas equipes começam nesta sexta-feira a série melhor-de-cinco das quartas-de-final da competição, com a partida às 20h30, no Rio - com transmissão ao vivo da SporTV. Apesar da liderança de Oscar, o técnico Aluísio Ferreira, o Lula, faz um alerta aos seus jogadores: o COC não pode se preocupar apenas com o cestinha do Flamengo, já que outros atletas do adversário têm condições de decidir a partida. "É um erro achar que o Flamengo é só o Oscar, que merece nossa atenção e que, é claro, tem um volume maior de jogo, mas existem outros jogadores igualmente importantes", afirmou o treinador da equipe de Ribeirão. Mais uma série das quartas-de-final do Nacional Masculino começa nesta sexta-feira, com o jogo entre Universo/Minas e Tilibra/Bauru, às 20 horas, em Belo Horizonte. Os outros dois confrontos decisivos serão abertos no sábado, com Uniara x Unit/Uberlândia, às 18 horas, em Araraquara, e Fluminense x Vasco, às 18h30, no Rio.