COC quer revanche contra Valtra/Mogi A partida desta quinta-feira, pelo Campeonato Nacional Masculino de Basquete, tem sabor de revanche para o COC/Ribeirão Preto. O adversário é o Valtra/Mogi, no Ginásio Municipal de Esportes de Mogi das Cruzes, às 20 horas, pela nona rodada do turno. Ribeirão enfrenta o rival pela primeira vez desde que foi eliminado, nas quartas-de-final do Paulista, na última bola do último jogo (5.º) do playoff, por causa de um escorregão do armador Edvar Jr., considerado uma ?fatalidade?. "Foi uma experiência que deve servir para termos ainda mais cuidado contra o Mogi", observou o técnico Aloísio Ferreira, o Lula, de Ribeirão. Mesmo concordando que o seu grupo vive um momento de maturidade acrescentou que "campanha não ganha jogo". Ribeirão ganhou sete partidas em oito (a única derrota foi para o Vasco). Venceu os cinco jogos em casa, inclusive contra o Flamengo. A vitória mais importante fora de casa foi a de Franca. "O Mogi tem 50% de eficiência, com quatro vitórias em oito jogos, mas isso não muda nada, continua sendo perigoso", observou Lula. Os outros jogos da rodada, são às 20 horas: Fluminense x Vasco, Unisanta x Leitor/Casa Branca.