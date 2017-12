COC recebe o invicto Flamengo no Nacional O destaque da rodada desta quinta-feira do Campeonato Nacional Masculino de Basquete fica para o confronto entre COC/Ribeirão Preto e Petrobrás/Flamengo, que jogam em Ribeirão, às 20h. O tricampeão paulista tenta a reabilitação diante dos cariocas, já que perdeu a última partida para a UMC/Corinthians/Mogi. "É uma situação difícil. Vamos enfrentar um time que vem invicto na competição, mas estaremos atuando em casa, ao lado de nossa torcida, e precisamos buscar o resultado positivo", comentou Lula Ferreira, técnico do COC, que ganhou dois de quatro jogos. Por enquanto, ocupa apenas a nona posição. O Flamengo faz ótima campanha: está invicto com cinco vitórias e segue na liderança. "Temos cinco vitórias em cinco jogos e queremos manter esta boa fase. Para isso precisamos vencer ao menos uma partida nos jogos fora de casa contra o COC e Franca. O grupo está unido, ciente de suas funções e querendo superar as falhas", comentou o pivô Mãozão, do Flamengo. De qualquer maneira, o técnico de Ribeirão Preto já sabia que o início do Nacional seria complicado para seu grupo, que mal descansou após a conquista do tricampeonato paulista. Para Lula, é a hora de o time voltar a crescer. "Este é o momento da subida. Já se passaram 15 dias e pudemos retomar os treinamentos mais intensos para fortalecer a nossa defesa, que não correspondeu nas últimas partidas." Segundo Lula, afirma que o Flamengo é uma equipe que privilegia o conjunto. "Eles têm cinco jogadores que costumam fazer mais de dez pontos por partida. Além disso, mescla jogadores experientes com novatos." Rodada - O Nacional terá ainda duas partidas nesta quinta-feira, ambas às 20h. Franca recebe a Unifmu/Paulistano e a Tim/Londrina joga em casa com a URB/Adeblu. O campeonato segue na sexta-feira com Universo/ACF/Campos e Universo-BH, Unit/Uberlândia e Corinthians, Tijuca e Liberty Seguros/Casa Branca, Universo/Ajax e Uniara/Araraquara.