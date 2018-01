COC reforça marcação para vencer Unit Para vencer o terceiro jogo da série melhor-de-cinco da final Campeonato Nacional Masculino de Basquete, nesta quinta-feira, às 20h30, contra o Unit, em Uberlândia, o COC/Ribeirão Preto vai aumentar a marcação. "Vamos fazer uma blitz na defesa e tentar baixar a pontuação do Uberlândia em pelo menos 15%, o que significa que o adversário marcaria cerca de 75 pontos", explicou o técnico Lula. "Com isso, numa partida normal do nosso ataque, teríamos grandes chances de vitória." A série entre as duas equipes está 1 a 1 e depois desta quinta-feira, elas voltam a jogar domingo, em Ribeirão Preto. O terceiro confronto terá transmissão ao vivo da SporTV. "Em playoff não se pode deixar para depois e essa é a única chance de tentar ser campeão em casa", avisou o treinador do COC/Ribeirão. Três jogadores preocupam Lula e, por isso, foram poupados de treinamentos fortes: Renato, com dores musculares e tendinite, e Alex e Lucas Tischer, ambos com entorses nos tornozelos.