COC reforça o elenco campeão paulista Apesar de ter conquistado o título paulista sem perder um jogo sequer, o COC/Ribeirão Preto já anunciou a contratação de um jogador para o Campeonato Nacional de Basquete Masculino, que começa no domingo. O pivô Lucas, de 20 anos e 2,08 m, que disputou o estadual pelo Franca, será o único reforço da equipe. Lucas iniciou a carreira no Paulistano, de São Paulo, antes de defender o Franca, e será o atleta mais alto do COC. O técnico Lula não sabe como o novo reforço será chamado pelo grupo, já que exite outro pivô chamado Lucas no elenco. "Eles se ajeitam logo", acredita o treinador. O novo contratado se apresenta na sexta-feira, mas a data da estréia de Lucas no COC dependerá da regularização da documentação de transferência na Confederação Brasileira de Basquete (CBB). A equipe de Ribeirão, que volta aos treinos na quinta, começa a disputa do campeonato nacional no dia 28, contra a Winner, em Limeira.