COC resolve fechar o time de basquete em Ribeirão Preto O COC/Ribeirão Preto não terá mais time de basquete masculino. A direção do Sistema COC decidiu investir apenas na base, criticando a Confederação Brasileira de Basquete por falta de solução ao impasse no Nacional. Ribeirão e Franca faziam a final quando o torneio foi paralisado por decisão judicial. Seleção renovada A seleção brasileira masculina de basquete estréia quinta-feira, contra o Chile, no Sul-Americano de Basquete da Venezuela. A seleção do técnico Lula Ferreira tem seis novatos no torneio: os armadores Manteiguinha e Marcelinho Huertas; os alas Duda e Marcus Toledo, o ala-pivô Felipe e o pivô Paulão.