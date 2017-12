COC Ribeirão e Vasco iniciam decisão Depois de surpreender e reverter a desvantagem por duas vezes no jogos semifinais contra o Botafogo carioca, jogando no Rio de Janeiro, o COC Ribeirão Preto não quer surpresa e joga nesta sexta-feira para fazer valer o mando de jogo contra o Vasco da Gama. A equipe dirigida pelo treinador Lula Ferreira entra em quadra, às 20h30, no ginásio da Cava do Bosque, em Ribeirão Preto para o primeiro jogo da série melhor de cinco que definirá o campeão brasileiro masculino de basquete. Durante o campeonato cada time fez a sua parte e venceu o jogo em casa, nas finais. Se a situação se repetir, quem levará o título será o Vasco, que entra com a vantagem de fazer 3 jogos no Rio. "Temos que manter o equilíbrio e ter paciência. Só vence a série o time que vencer três jogos", lembra Lula, que provou na prática sua teoria. Contra o Botafogo equipe perdeu o primeiro jogo em casa e venceu o segundo no Rio de Janeiro. Voltou a perder fora o terceiro jogo e reverteu definitivamente o resultado ganhando em Ribeirão e depois no Rio. Na prática, o COC pretende mostrar que amadureceu durante a competição e vai tentar apresentar um jogo mais constante. "É característica de um time jovem. Temos picos de altos rendimento e de depressão também", avalia o treinador, que dirige a segunda equipe mais jovem da Liga, com uma faixa etária de 23 anos. A atenção defensiva da equipe de Ribeirão deve ser focada em Helinho e Demétrius, de onde sai a maior parte das jogadas do time carioca. No setor ofensivo, a velocidade dos contra-ataques deve ser a arma para vencer uma das melhores defesas da competição.