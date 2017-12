COC Ribeirão na final do basquete O COC Ribeirão Preto será o adversário do Vasco nas finais do Campeonato Brasileiro Masculino de Basquete. O time do interior de São Paulo se classificou derrotando o Botafogo por 97 a 81, na noite desta segunda-feira, no ginásio do Tijuca, no Rio de Janeiro. Foi a quinta partida da série semifinal e a equipe de Ribeirão Preto fechou o confronto com três vitórias e duas derrotas. O Vasco já havia garantido vaga na final derrotando o Marathon Franca.