COC sai na frente na decisão do Paulista Com uma vitória folgada sobre o Winner/Limeira por 107 a 90, o COC/Ribeirão Preto largou na frente na série melhor-de-cinco da decisão do Campeonato Paulista de Basquete Masculino. O jogo disputado neste sábado, em Piracicaba, teve Nezinho, do Limeira, como cestinha, com 24 pontos e 11 assistências. O destaque do time de Ribeirão foi Telmo, com 16 pontos e 5 rebotes. As equipes voltam a se enfrentar na segunda-feira, às 20h30, em Ribeirão Preto. A ESPN Brasil transmite ao vivo.