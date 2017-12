COC surpreende Uberlândia e Ajax empata série com BRB O Telemig Celular/Unitri/Uberlândia, equipe de melhor campanha no Campeonato Nacional de basquete masculino está a uma derrota da eliminação. A equipe mineira perdeu, neste domingo, sua segunda partida contra o Coc/Ribeirão Preto, por 96 a 92, e viu o rival paulista abrir 2 a 0 na série melhor-de-cinco. "A série não está decidida, pois entre duas equipes do mesmo nível jogar em casa ou fora é muito relativo", comentou o técnico Lula Ferreira, do COC/Ribeirão. "Da mesma maneira que nós vencemos em Uberlândia, eles podem ganhar da gente em Ribeirão. Abrir dois a zero foi um grande feito, mas não é o suficiente". O grande destaque da partida foi o armador Alex, do Ribeirão. Ele marcou 33 pontos, deu 5 assistências, pegou 6 rebotes, deu um toco e roubou uma bola. Pelo Uberlândia, três atletas se destacaram: o armador Marcelinho, com 22 pontos e 10 rebotes; e Estevam e Valtinho, que fizeram 18 pontos cada. No outro jogo deste domingo, o Universo/Ajax venceu o Universo/BRB por 84 a 73 e empatou a série em 1 a 1. "A defesa foi fundamental para vencermos hoje. Fomos muito bem nos rebotes e melhoramos o aproveitamento nos lances livres", analisou o técnico Márcio Andrade, do Ajax. Agora, as equipes disputarão, no mínimo, mais dois jogos - ambos na casa do Universo/BRB - para definir quem se classificará para o hexagonal semifinal.