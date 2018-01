COC tenta ampliar vantagem no playoff O COC/Ribeirão entra em quadra, neste domingo, às 11 horas, em Uberlândia, contra o Unit, no segundo jogo do playoff decisivo do Campeonato Brasileiro de Basquete Masculino, com apenas um objetivo: fazer 2 a 0 na série. É óbvio que todos em quadra pensando na vitória, mas o técnico Aluísio Ferreira, o Lula, quer seus jogadores atentos e determinados para conseguir a vantagem, que, na pior das hipóteses, garantiria a possibilidade de decidir em casa, no quarto confronto. "Nosso objetivo é ganhar esse próximo jogo e não pensar em ganhar um dos dois que serão realizados em Minas" diz Lula. Para que volte a encontrar as dificuldades mostradas na primeira partida, Lula dará ênfase à melhoria nos rebotes. O time analisou a gravação do primeiro jogo para verificar as falhas. E Lula diz que o vídeo que preparou, antes do início do play off, com as principais características dos jogadores adversários, ajudaram no primeiro confronto. "O Tony Harris foi bem marcado, o Brent fez apenas dois pontos e o Valtinho, que tem mais qualidade, foi o cestinha, mas teve mais dificuldades para jogar", destaca ele. No trabalho desenvolvido com a observação do vídeo preparado por Lula, os jogadores do COC diminuíram os espaços de Valtinho e dos alas do Uberlândia, que tiveram mais dificuldades para arremessar. "Isso fez com que o Estevam, que é pivô, tivesse que arremessar 12 bolas no primeiro jogo, o que normalmente não ocorre", explica o treinador do COC. "O Estevam teve que decidir as jogadas." Lula diz, apesar da primeira vitória, cada partida tem a sua história e seus jogadores não devem ficar tranqüilos com o retrospecto de três vitórias em três confrontos contra o Uberlândia nessa competição. Afinal, o Unit, dirigido por José Roberto Lux, o Zé Boquinha, fez a melhor campanha e tem time para reverter a desvantagem. O COC iniciará a partida com Nezinho, Alex, Renato, Márcio e Lucas Daniel. Pelo Uberlândia devem começar Valtinho, Tony Harris, Espiga, Juliano e Estevam - Brent, voltando de contusão, fica no banco. A terceira partida será realizada na quinta-feira, também na cidade mineira.