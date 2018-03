COC tenta dar o troco no Boca Juniors O COC/Ribeirão Preto encara nesta terça-feira, diante de sua torcida, o Boca Juniors, às 20 horas ? com transmissão ao vivo da ESPN Brasil. É a segunda partida das quartas-de-final da Liga Sul-Americana de Basquete. No primeiro jogo, a equipe comandada por Lula Ferreira perdeu por 106 a 94, em Buenos Aires. ?O fator casa em jogos internacionais é relevante e temos duas partidas em casa para reverter o quadro?, disse Lula Ferreira. Se o COC vencer, provoca o terceiro jogo, quarta-feira, no mesmo horário. O time deve começar com a mesma base da partida anterior: Nezinho (armador), Arthur (ala), Márcio (pivô), Renato (ala) e Tiago (pivô). Domingo, o Unit/Uberlândia venceu o Universo BH/Minas por 91 a 75 e garantiu vaga na fase semifinal. Na próxima fase, enfrenta o vencedor de Universidade Católica, do Chile, e Liberdad Sunchales, da Argentina. Pelo Campeonato Nacional, o Uberlândia enfrenta nesta terça o Sport Ulbra, às 20h, em Blumenau. O Uberlândia é o segundo colocado, com 17 pontos, e a Ulbra está em 12º, com 15. O lanterna Casa Branca/Liberty Seguros recebe o Universo BH/Minas (décimo), também às 20h.