COC tenta reabilitação no Paulista O líder COC/Ribeirão Preto enfrenta nesta quarta-feira em casa, às 20 horas, a Databasket/São Bernardo, quarta colocada, no ginásio da Cava do Bosque. O time de basquete de Ribeirão Preto corre atrás da reabilitação no Campeonato Paulista, uma vez que perdeu para o Corinthians/Mogi na última rodada. Para o técnico Lula Ferreira, do COC, será mais uma partida "dura". "A responsabilidade de ganhar é toda nossa. Ainda não perdemos em casa", disse o técnico. O armador Nezinho, do COC, que se recupera de contusão no ombro, é dúvida. "A gente perde muito sem ele, o armador titular. Mas podemos deslocar o Charles Byrd (ala) para a armação. Em Limeira jogam Winner/Limeira e Uniara/Araraquara - os dois times dividem a segunda posição no campeonato. Ainda no Interior, a Liberty Seguros/Casa Branca recebe a PetroCrystal/Franca. O XV de Piracicaba recebe a Conti/Assis e a Hebraica enfrenta São Caetano.