COC tenta reverter derrota, em Minas Dois pontos separaram o COC/Ribeirão Preto da vitória, diante de sua torcida, no Ginásio Cava do Bosque, contra o Universo/Minas, na abertura da fase semifinal do Campeonato Nacional Masculino de Basquete: 86 a 85 (46 a 47) para o time mineiro. O campeão paulista Ribeirão, comandado pelo técnico da seleção brasileira, Aloisio Ferreira, o Lula, perdeu uma ótima oportunidade de sair com vantagem de casa e agora terá de enfrentar a torcida adversária, na Arena do Telemig, em Belo Horizonte. O segundo jogo da série melhor-de-cinco será nesta quinta-feira, às 20h30, e a terceira partida, na segunda-feira. O ala Alex acha que o time de Ribeirão Preto teve problemas com a defesa, que não conseguia parar o ataque do rival, no início do jogo de terça-feira. "Eles abriram 12 pontos de vantagem, quando deixamos o time do Minas livre para jogar. Para empatar a série precisamos acertar a defesa." O armador Demétrius tem certeza de que o COC não sente a pressão da primeira derrota e jogará disposto a buscar o empate. "Temos de estar bastante concentrados, pois a ansiedade num jogo como este pode atrapalhar nosso desempenho. A primeira vitória nos deixou motivados, mas não podemos esquecer que o COC é uma das melhores equipes do torneio e nada está decidido ainda", disse Demétrius. O armador considera que a diferença no Minas é o jogo coletivo. A outra semifinal, entre Universo/Ajax e Unit/Uberlândia, terá início sexta-feira, às 20 horas, em Goiânia, com a primeira partida. O segundo e terceiro jogos serão no domingo, às 10h30, e na quarta-feira, às 19 horas, em Uberlândia, ambos com transmissão ao vivo do SporTV.