COC tenta vaga nas semifinais da Liga O COC/Ribeirão disputa, nesta terça-feira, às 20h30, com transmissão ao vivo pela ESPN Brasil, em Caracas, na capital da Venezuela, contra o Cocodrilos, o segundo jogo do play-off da fase quartas-de-final da Liga Sul-Americana de Basquete Masculino. Se vencer, o time brasileiro, que está em vantagem (venceu por 107 a 104, em Ribeirão Preto, na semana passada), garante a vaga para as semifinais, contra o Vasco, o que colocaria uma equipe do País, obrigatoriamente, na decisão da Liga. Porém, se perder, uma terceira partida será disputada quarta-feira (27), nos mesmos local e horário. O técnico do COC, Aluísio Ferreira, o Lula, desenvolveu durante a semana um trabalho psicológico com os jogadores para tentar reabilitar a equipe, após duas derrotas sucessivas no Campeonato Brasileiro - para o Flamengo, no Rio, na sexta (22), e para o Minas, domingo (24), em casa. Para Lula, o grupo precisa separar as duas competições e não deixar que uma influencie a outra. Se o atual campeão paulista for eliminado da Liga Sul-americana, por exemplo, Lula também não quer ver o seu trabalho prejudicado na competição nacional. O seu time-base será o mesmo: Nézinho, Alex, Guilherme, Renato e Rodrigo Bahia.