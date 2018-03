COC treina enquanto espera adversário O COC/Ribeirão é o representante paulista nas semifinais do Campeonato Nacional de Basquete Masculino, pois, na noite de ontem, venceu a Uniara/Fundesport, de Araraquara, por 110 a 87, no Ginásio da Cava do Bosque, e fechou o play-off da fase quartas-de-final: 3 a 0. Hoje, os jogadores comandados pelo técnico Aluísio Ferreira, o Lula, folgaram e amanhã retornam aos treinamentos, já pensando no futuro adversário - Minas ou Flamengo, que disputam hoje (14) o terceiro confronto, com vantagem de 2 a 0 para os mineiros. "Já esquecemos o que passou e já começamos a mentalização, ainda na quadra, após a vitória contra a Uniara, pois todos querem o título brasileiro", afirma Lula. Para o treinador do COC, a vantagem obtida no placar nos dois últimos jogos não significa que a Uniara não foi um adversário, pelo contrário, mas que fechar a série foi importante devido à característica do play-off. "Existe um desgaste físico e emocional nesses confrontos, por isso temos que usar bem o período até o próximo jogo para recompor as energias", comenta Lula. "Teoricamente, a semifinal é mais difícil, pois a competição vai se afunilando", diz ele. O ala Renato, que cumpriu suspensão ontem, retornará na próxima partida. Se o Minas for o adversário semifinalista, o COC terá a desvantagem no confronto, iniciando a série em casa, onde só poderia jogar duas vezes. Se for o Flamengo, a vantagem ficará com o COC. De qualquer forma, a semifinal deverá ser equilibrada: cada adversário venceu o COC em casa e perdeu fora.