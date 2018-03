COC usa concentração contra o Minas amanhã Concentração é a palavra-chave usada pelo técnico do COC/Ribeirão, Aluísio Ferreira, o Lula, no play-off semifinal do Campeonato Brasileiro de Basquete Masculino, contra o Universo/Minas. É isso que ele espera de seus atletas, amanhã, às 20h30, em Belo Horizonte, com transmissão do Sportv, no terceiro confronto entre ambos - cada um venceu uma partida jogando fora de casa. "Num confronto equilibrado, quem jogar mais concentrado, ganha, e foi isso o que aconteceu nas duas primeiras partidas", afirma Lula, que tem duas preocupações: o ala Renato, com tendinite, foi poupado dos últimos treinos e o pivô Lucas Daniel torceu o pé esquerdo e sua escalação só será definida pouco antes da equipe ribeirão-pretana entrar em quadra. Lula acredita que Renato jogará normalmente, mas a dúvida é mesmo Lucas Daniel, que poderá ser substituído por Lucas Costa. O técnico quer atenção na busca do objetivo: vencer fora para decidir em casa. "Esse é o nosso trunfo", diz o treinador. Ele lembra que, no primeiro confronto, seu time estava desligado, "sem atitude", e que voltou ao normal no segundo jogo, vencendo por 19 pontos de diferença. Os próprios jogadores reconheceram isso e deram a volta por cima. "Treinamos bem para o segundo jogo, num ambiente sério, pois detectamos0 os erros do primeiro confronto." Segundo Lula, o COC quer o título brasileiro e, para isso, precisará vencer etapas difíceis. "Não adianta ficar tranqüilo nos degraus de uma escada, se não estiver no topo, pois o tombo pode ser maior", compara ele. Para tranqüilizar o grupo, ele diz que o jogo mais importante é sempre o próximo e que tem derrotas que não eliminam o time, que não pode se abater. "Só podemos lamentar apenas o jogo que elimina, o que não ocorreu ainda." Lula acrescenta que a "vantagem", para ele, é o time jogar bem, não ter a possibilidade de atuar o maior número possível de partidas em casa. "Torcida não ganha jogo, senão teríamos vencido o primeiro confronto", explica ele. O COC iniciará a partida de amanhã com Nezinho, Alex, Renato, Márcio e Lucas Daniel (Lucas Costa) - Arthur é a primeira opção do banco para a posição de Renato.