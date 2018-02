COC vence e segue líder do Nacional Com uma vitória apertada sobre o Paulistano/Dix Amico por 119 a 116, o COC/Ribeirão Preto segue na liderança do Nacional de Basquete Masculino, com 17 vitórias e apenas duas derrotas. Em segundo vem o Telemar (15 vitórias e duas derrotas) que nesta sexta-feira derrotou o Londrina/TIM por 116 a 77, e em terceiro, o Unitri/Uberlândia, vencedor do duelo contra a Uniara/Araraquara por 98 a 85. Nos demais jogos, o Franca Basquete bateu o Corinthians/UMC/Mogi por 78 a 66 e o Ulbra/Torres o Liga Macaense por 89 a 73.