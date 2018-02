COC vence mais uma e mantém a ponta O COC/Ribeirão teve dificuldade, mas derrrotou o Ulbra/Torres-RS por 102 a 101 na noite desta terça-feira e manteve a liderança no Campeonato Nacional Masculino de Basquete. O time do técnico Lula venceu somente na prorrogação - depois de empate por 87 no tempo regulamentar. A nona semana do Nacional Masculino prosseguiu nesta terça-feira com outros dois jogos: Paulistano/Dix Amico-SP 81 x 71 Universo/Ajax (GO) e Pitágoras/Minas Tênis (MG) 84 x 86 Unitri/Uberlândia (MG), em Belo Horizonte. O COC lidera com 88.9% de aproveitamento (16 vitórias e duas derrotas), seguido do Telemar com 87.5% (14 vitórias e duas derrotas) e do Uberlândia com 78.6 (11 vitórias e 3 derrotas).