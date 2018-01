COC vence no Nacional Masculino O COC/Ribeirão Preto somou mais uma vitória no Campeonato Nacional Masculino de Basquete, neste domingo, contra o Ipiranga/Badesc, por 101 a 93. Outros resultados: Flamengo 113 x 75 Sogipa, Fluminense 76 x 74 Londrina. O Tilibra/Copimax, de Bauru, demitiu o norte-americano Big George, por indisciplina. Pela Liga Sul-Americana, o Vasco estréia nesta segunda em Osorno, no Chile, às 19 horas, contra o argentino do Gimnasia e Esgrima (com PSN).