COC x Telemar é atração no basquete O confronto de favoritos pelo título do Campeonato Nacional Masculino de Basquete é o destaque desta sexta-feira. O COC/Ribeirão Preto, tetracampeão paulista, recebe a Telemar, campeã carioca, às 20 horas. O time do interior paulista, que chegou cansado para o Nacional após a conquista do Estadual, tem três jogos e apenas uma vitória. A Telemar é líder isolada: venceu todos os seus cinco confrontos. ?O COC é um dos favoritos ao título pela qualidade do elenco e pelo entrosamento que tem?, elogia o armador Marcelinho, da Telemar. ?Além disso, eles vão jogar com o apoio dfa torcida.? Outros jogos do dia: às 19h, Unitri/Uberlândia x Corinthians/UMC; às 20h, Liga Macaense x Minas, Universo/Ajax x Araraquara, Londrina x Joinville e Franca x Paulistano.