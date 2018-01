COC/Ribeirão abre Nacional com vitória Atual campeão brasileiro, o COC/Ribeirão Preto estreou bem no Campeonato Nacional Masculino de Basquete. Neste domingo, na rodada de abertura da competição, o time recebeu o Liberty Seguros/Casa Branca no ginásio da Cava do Bosque e ganhou por 91 a 78. Outras duas partidas já foram disputadas: Universo/Ajax 76 x 56 Tijuca/Del Valle e Flamengo/Petrobras 74 x 69 Paulistano/UNIFMU. Ainda neste domingo, acontece o complemento da rodada: Universo/DF x Sport Ulbra, Franca x Universo/Minas, Londrina/TIM x Uniara/Araraquara, Unit/Uberlândia x Campos/Universo e URB/Adeblu x Corinthians/Mogi.