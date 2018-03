COC/Ribeirão busca a reabilitação Depois de três derrotas consecutivas, o COC/Ribeirão Preto tenta se recuperar nesta quinta-feira, em casa, contra a URB/Blumenau, no Campeonato Nacional Masculino de Basquete. A equipe paulista está na quinta colocação, com 60% de aproveitamento, sendo 12 vitórias e oito derrotas. Já o time de Blumenau está na lanterna, com apenas 28,6% de aproveitamento - seis vitórias e 15 derrotas. "Queremos reverter a série de derrotas. Ainda estamos na briga por uma vaga nos playoffs e vamos aproveitar que o jogo será na nossa casa e buscar um resultado positivo contra o Blumenau", disse Arthur, ala de Ribeirão Preto.