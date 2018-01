COC/Ribeirão cauteloso em Londrina O COC/Ribeirão Preto viaja para enfrentar a TIM/Londrina nesta terça-feira, às 20h, pelo Nacional Masculino de Basquete. Lula Ferreira, o técnico do COC, lembra que os adversários vêm de três derrotas consecutivas e irão redobrar a atenção na vantagem do mando. "No Nacional, ganhar em casa é uma questão de sobrevivência; vencer fora é bônus." No mesmo horário, tem clássico em Franca, que enfrenta o Limeira. A Ulbra, que só venceu um jogo em seis, joga em Torres (RS) com o Minas. Paulista feminino - A Associação Desportiva dos Cooperados e Funcionários da Unimed de Americana não vai mesmo disputar o Estadual. Segundo o médico Rafael Moliterno Neto, vice-presidente da Unimed, a diretoria não concluiu negociações com algumas jogadoras e a participação é inviável.