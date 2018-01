COC/Ribeirão domina Paulista de basquete O COC/Ribeirão Preto vem mantendo o bom desempenho da temporada passada e lidera invicto o Campeonato Paulista Masculino de Basquete. O time comandado pelo técnico Lula, o mesmo da seleção brasileira, venceu os oito jogos que disputou até agora, somando 16 pontos. O Corinthians/Mogi está na segunda colocação, com 14 (seis vitórias e duas derrotas). Nesta semana não haverá rodada, uma vez que estão sendo realizados os Jogos Abertos do Interior, em Santos. As partidas serão retomadas na segunda-feira, com exceção para o COC/Ribeirão Preto, que antecipará o jogo da 11ª rodada contra o Esporte Clube Pinheiros para sexta-feira, porque disputará o Campeonato Sul-Americano de Clubes, na Venezuela, entre os dias 20 e 24. Outros cinco jogos acontecem na segunda-feira: Franca BC x Esporte Clube Pinheiros, Uniara/Araraquara x São Caetano, Conti/AMEA/Assis x Habib?s/Fast Color/Casa Branca, Corinthians/Mogi x Paulistano/UniFMU e Assoc. Jauense x Santo André.