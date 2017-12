COC/Ribeirão e Botafogo fazem 2º jogo Botafogo e COC/Ribeirão Preto fazem nesta quinta-feira, às 20h30, no ginásio do Tijuca, o segundo jogo da série melhor-de-cinco do playoff semifinal do Campeonato Nacional Masculino de Basquete (com SporTV). No primeiro jogo, em Ribeirão, o Botafogo venceu por 108 a 103, na prorrogação. Nas outras duas vezes que se enfrentaram no Nacional, Ribeirão ganhou por 95 a 92 e por 113 a 98. O Botafogo tem 27 vitórias e 7 derrotas. O Ribeirão tem 24 vitórias e 10 derrotas.