COC/Ribeirão é líder do Nacional O COC/Ribeirão Preto venceu por 100 a 91 o Winner/Limeira (SP), em Ribeirão Preto neste domingo e assumiu a liderança do Campeonato Nacional de basquete masculino. Agora, o COC/Ribeirão Preto tem 86% de aproveitamento (6 vitórias e uma derrota), empatado com Pitágoras/Minas Tênis, mas levando vantagem na cesta average (1,1 para os paulistas, contra 1 dos mineiros). Os outros resultados deste domingo foram: Corinthians/UMC/Mogi (16.º) 79 x 86 Liga Macaense (10.º); Uniara/Araraquara (7.º) 74 x 81 São José dos Pinhais/Keltek (11.º); e Joinville/FME (13.º) 83 x 80 Franca (8.º).