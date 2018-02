COC/Ribeirão é líder do Nacional O COC/Ribeirão Preto é o novo líder do Campeonato Nacional de basquete masculino, graças à vitória por 109 a 98 sobre o Universo/Ajax, em Ribeirão Preto (SP), nesta sexta-feira. Isso só foi possível devido a derrota do Unitri/Uberlândia para o Franca por 81 a 71, em Franca (SP). Agora, o COC está com 81,8% de aproveitamento (9 vitórias e duas derrotas), seguido do Unitri/Uberlândia e do Telemar, ambos com 80,0% (8 vitórias e duas derrotas). A equipe mineira leva vantagem na cesta average nos critérios de desempate. Os outros resultados da rodada foram: Telemar 98 x 85 Pitágoras/Minas Tênis, no Rio de Janeiro; Ulbra/Torres 75 x 83 Uniara/Araraquara, em Torres; Corinthians/UMC/Mogi 77 x 68 Winner/Limeira, em Mogi das Cruzes; e Joinville/FME 85 x 86 Liga Macaense na prorrogação (74 x 74 no tempo normal), em Joinville.