COC/Ribeirão e Paulistano em quadra O COC/Ribeirão Preto vai a Belo Horizonte para enfrentar nesta quinta-feira, às 18 horas, o Pitágoras/Minas, na terceira partida das quartas-de-final, em uma série melhor-de-cinco, pelo Nacional Masculino de Basquete. A equipe paulista só precisa de uma vitória para avançar à próxima fase - lidera a série por 2 a 0. "Apesar das duas vitórias, ainda não conseguimos impor nosso ritmo de jogo nesta fase. A equipe do Minas vem conseguindo manter uma ótima defesa e por isso os jogos estão muito equilibrados", analisou o ala Renato, do COC. Na outra série, o Paulistano/Dix Amico recebe o Unitri/Uberlândia no mesmo horário, no ginásio da Hebraica. O time mineiro venceu os dois primeiros jogos, disputados em Uberlândia (MG).