COC/Ribeirão é tetracampeão paulista O COC/Ribeirão Preto é tetracampeão paulista masculino de basquete. Nesta terça-feira, jogando em casa, com o ginásio da Cava do Bosque lotado, o time venceu o terceiro jogo contra a Winner/Limeira, por 99 a 90, e fechou o playoff final em 3 a 0. O projeto do COC com o basquete começou em 1996 e o ala Renato, que participou da conquista dos quatro títulos estaduais, disse que "o grupo trabalha muito, mas vale a pena?. ?O COC montou um time, acreditou na modalidade, paga em dia. Estou exausto, acabado, mas muito feliz", revelou o capitão da equipe de Ribeirão. O técnico Lula Ferreira fez questão de elogiar a performance do time de Limeira, dirigido pelo ex-jogador Zanon. Mas também comemorou bastante. ?Título é como filho, pode ser primero, segundo, terceiro ou quarto, são todos importantes", disse o treinador do COC/Ribeirão. O destaque da partida desta terça-feira foi o pivô Murilo, que marcou 26 pontos e ainda pegou 11 rebotes para o campeão COC/Ribeirão. Mas o seu companheiro Nezinho foi escolhido como o melhor jogador do campeonato.