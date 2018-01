COC/Ribeirão é tricampeão paulista O COC/Ribeirão Preto conquistou na noite deste domingo o tricampeonato paulista de basquete masculino. O título veio com a vitória em casa sobre o Corinthians/Mogi, por 92 a 86, fechando a série melhor-de-cinco jogos em 3 a 0. ?Foi um campeonato muito equilibrado. O COC trabalhou muito para isso. E agora, ser tricampeão é uma responsabilidade enorme. A perfeição não se consegue, mas temos que seguir em buscar dela?, afirmou o técnico Lula Ferreira, do COC, fazendo a festa da torcida que lotou o ginásio da Cava do Bosque, em Ribeirão. Ribeirão tinha vencido o primeiro jogo do playoff, em Mogi, por 80 a 68. E no segundo, em casa, também levou a melhor: 92 a 84. Dessa vez, o cestinha do COC foi o ala Renato, com 18 pontos - Fúlvio marcou 28 para o Corinthians/Mogi. ?Vamos comemorar agora até uma hora e meia antes de começar o Nacional?, disse Renato, referindo-se ao Campeonato Brasileiro, que terá início no próximo dia 25. O técnico Lula Ferreira, que chegou ao COC em 2000 ? desse grupo, o ala Renato é o único que está desde o início ?, foi o grande comandante desse tricampeonato, repetindo o feito de Rio Claro e Franca, únicos a conseguirem isso em 30 anos de história do Campeonato Paulista.