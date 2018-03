COC/Ribeirão e Uberlândia nas semis COC/Ribeirão Preto e Unitri/Uberlândia fecharam as séries de quartas-de-final por 3 a 1, no domingo, sobre Pitágoras/Minas e Paulistano, respectivamente, e se enfrentam na fase semifinal do Campeonato Nacional de basquete masculino. Nesta segunda-feira à noite, o Uniara/Araraquara venceu o Universo/BRB por 86 a 85 e a decisão desta série fica para o quinto jogo, quarta-feira, em Brasília (DF). O vencedor enfrenta o Telemar, que eliminou o São José dos Pinhais/Keltec ao vencer a série por 3 a 0.