COC/Ribeirão empata série semifinal Está tudo igual entre o COC/Ribeirão Preto e o Unitri/Uberlândia no playoff semifinal do Campeonato Nacional Masculino de Basquete. Neste domingo, o time de Aluísio Ferreira, o Lula, igualou por 1 a 1 a série melhor-de-cinco ao vencer a equipe de Hélio Rubens Garcia por 83 a 77 (45 a 43), no Ginásio da Cava do Bosque, em Ribeirão Preto (SP). Os cestinhas foram Cambraia, do Uberlândia, e Nezinho, do COC, com 21 e 20 pontos, respectivamente. Uberlândia vinha de vitória no primeiro confronto entre as equipes, por 87 a 86, também em Ribeirão. Os dois próximos jogos serão disputados em Uberlândia, na quinta-feira, às 20 horas, e no sábado, às 16 horas. Ribeirão precisa de pelo menos uma vitória no ginásio do adversário - um desafio, uma vez que Uberlândia ainda não perdeu jogando em casa nessa temporada - para provocar a quinta partida, no dia 14. Mas também pode ganhar os dois jogos e comemorar o título em Uberlândia. Neste domingo, o armador Nezinho comandou a equipe de Lula, dando ritmo ao time que teve uma postura diferente da sexta-feira, quando perdeu. "O Lula colocou na lousa que o time tinha de ?querer mais? e foi isso o que aconteceu. A equipe entrou querendo ganhar. Agora temos de tentar fechar a série em Uberlândia", disse Nezinho. Preferiu não atribuir a derrota do rival a ausência do armador Helinho, lesionado. "Uberlândia é uma grande equipe, mesmo sem o Helinho", completou Nezinho. Nesta segunda-feira, pela outra semifinal, Telemar, do Rio de Janeiro, e Universo/BRB, de Brasília, fazem o segundo jogo da série melhor-de-cinco, no Ginásio Miécimo da Silva, em Campo Grande (RJ), às 17h30 (com SporTV). O Telemar ganhou o primeiro confronto, sábado, por 96 a 94.