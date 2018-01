COC/Ribeirão enfrenta Franca amanhã Três times entram na 4ª rodada do Campeonato Nacional Masculino de Basquete invictos: Franca, Universo/Ajax e Unit/Uberlândia. Neste domingo, haverá um jogo em São Paulo: Pinheiros x Bauru, no ginásio do Pinheiros, às 18 horas. O COC, que não perde há 41 partidas, joga em Ribeirão Preto, contra Franca, às 20h30 (com transmissão da SporTV). O Ajax enfrenta o Universo/Minas às 17 horas, em Belo Horizonte. E o Uberlândia encara o Unopar/Aguativa, às 18 horas, em Londrina.