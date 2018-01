COC/Ribeirão faz 1.º jogo da final da Liga Sul-Americana O COC/Ribeirão Preto é o representante brasileiro na decisão em melhor-de-cinco da Liga Sul-Americana Masculina de Basquete, contra o Ben Hur, da Argentina. A primeira partida será nesta terça-feira, às 21 horas, no ginásio da UniCOC, em Ribeirão Preto - com SporTV. Pela primeira vez em dez anos de sua história, Ribeirão Preto decide um título internacional (na semifinal, venceu o argentino Libertad Sunchales por 2 a 1; o Ben Hur venceu Uberlândia também por 2 a 1). Barbosa convoca a seleção feminina O técnico Antônio Carlos Barbosa convoca nesta terça, às 14 horas, no Rio de Janeiro, a Seleção Brasileira que disputará o Mundial do Brasil (12 a 23 de setembro), em São Paulo.