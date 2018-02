COC/Ribeirão ganha a 19.ª no Nacional O COC/Ribeirão Preto conquistou na noite desta quarta-feira sua 19.ª vitória no Nacional de basquete masculino. Ganhou do Universo/BRB, em Brasília (DF) por 110 a 100 e, com isso, chegou a 90,5% de aproveitamento na classificação, se mantendo na liderança.