COC/Ribeirão ganha clássico de Franca O COC/Ribeirão Preto ganhou por 116 a 95 do Franca Basquete, em Ribeirão Preto (SP), na noite desta sexta-feira, no clássico regional pelo encerramento da 12.ª rodada do Nacional masculino de basquete. Com mais esta, o time de Ribeirão continua na segunda colocação com 84% de aproveitamento (21 vitórias e 4 derrotas), enquanto que o Franca é o 10.º, com 38,5% de aproveitamento (10 vitórias e 16 derrotas). Os outros resultados da noite foram: Paulistano/Dix Amico 89 x 93 Liga Macaense, em São Paulo (SP); Uniara/Araraquara 85 x 72 Pitágoras/Minas Tênis, em Araraquara (SP); Londrina/TIM 73 x 91 Unitri/Uberlândia, em Londrina (PR); Corinthians/UMC 85 x 79 São José dos Pinhais/Keltek, em Mogi das Cruzes (SP); Joinville/FME 69 x 77 Universo/Ajax, em Joinville (SC); e Winner/Limeira 105 x 96 Ulbra/Torres, em Limeira (SP). O Telemar lidera com 91,3% de aproveitamento (21 vitórias e duas derrotas). A competição volta a ter jogos somente no domingo.