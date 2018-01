COC/Ribeirão ganha de Araraquara Jogando em casa, no ginásio da Cava do Bosque, o COC/Ribeirão Preto derrotou a Uniara/Araraquara por 82 a 79, nesta quarta-feira, em partida isolada do Campeonato Nacional Masculino de Basquete. O cestinha foi Arthur, que fez 23 pontos para a equipe de Ribeirão. O líder da competição ainda é o Telemar (RJ), que é o único invicto, com 5 vitórias.