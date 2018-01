COC/Ribeirão ganha de novo no Paulista Nos jogos desta terça-feira pela rodada do Campeonato Paulista masculino de basquete, o COC/Ribeirão Preto manteve os 100% de aproveitamento ao derrotar o "caçula" Objetivo/São Carlos por 95 a 82. Os outros resultados foram: Paulistano/Dix Amico 97 x 78 Bandeirantes/Rio Claro; Franca/Mariner/Unimed 111 x 79 Santo André/São Paulo FC; e Liberty Seguros/Casa Branca 98 x 94 São Caetano EC. O torneio continua nesta quarta com apenas uma partida: Winner/Limeira (4.º colocado do Grupo B) x Hebraica de São Paulo (8.ª colocada do Grupo B).