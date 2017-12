COC/Ribeirão garante vaga na próxima fase do Nacional O COC/Ribeirão Preto é o primeiro time classificado para o hexagonal semifinal do Nacional de Basquete Masculino após a vitória sobre o Telemig Celular/Unitri/Uberlândia por 112 a 109 na prorrogação (97 a 97 no tempo normal), em Ribeirão Preto. Com isso, fechou a série por 3 a 0. Os cestinhas foram Arthur e Nezinho, do COC, ambos com 28 pontos. Nos outros resultados da noite, o Paulistano/Dix Amico (SP) ganhou do Bandeirantes/Rio Claro (SP) por 78 a 75, em São Paulo (SP), o Joinville/Univille (SC) superou o Franca/Mariner/Unimed por 75 a 74, em Joinville (SC), e o Universo/BRB (DF) derrotou o Universo/Ajax (GO) por 88 a 85, em Brasília (DF). Com esses resultados, Paulistano, Universo/DF e Franca lideram suas séries por 2 a 1 e só precisam de mais uma vitória para garantir a vaga no hexagonal semifinal.