COC/Ribeirão já pensa no Nacional Depois de conquistar o tetracampeonato paulista masculino de basquete, com a vitória sobre Limeira na terça-feira, o COC/Ribeirão Preto já começa a pensar no Nacional, que começa domingo - mas a equipe só estréia no dia 28. O técnico Lula Ferreira decidiu recomeçar os treinos apenas na segunda-feira. "Depois de um torneio tão exaustivo os atletas merecem uma folguinha", justificou. Mas ele já pensa em como substituir um dos principais jogadores do elenco, o norte-americano Charles Byrd, que atua no Brasil há 12 temporadas e vai para Venezuela. "É uma perda significante. A tendência com a perda de um grande jogador é a entrada de um grande juvenil", disse Lula. Para o lugar de Charles Byrd, Lula já aponta três nomes: Douglas, Rafael Mineiro e Rafael Bambu, todos ainda na categoria Sub-20.