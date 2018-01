COC/Ribeirão já trabalha por novo título O COC/Ribeirão Preto não teve tempo para comemorar o tricampeonato paulista masculino de basquete, conquistado no domingo, contra o Corinthians/Mogi: já trabalha pelo bicampeonato do Nacional, que começa no domingo (estréia contra o Habib?s/Casa Branca). O objetivo é repetir 2003, quando conquistou os dois títulos. O técnico Lula Ferreira lembra que seu grupo de Ribeirão Preto está mais experiente nesta temporada. "Dos últimos três anos de Paulista, esta final com o Corinthians foi a mais difícil, mas o COC mostrou capacidade de jogar melhor no fim do jogo. Tivemos controle emocional. O time está mais maduro", analisa o treinador, também da seleção brasileira masculina. "Além disso, tivemos a presença maciça de público, não houve briga entre os jogadores e a arbitragem foi ótima." Lula está satisfeito com as atuações dos atletas de Ribeirão Preto. "O time ganhou muita personalidade durante o Paulista. O Nezinho subiu de patamar no nível dos armadores, está jogando com muito mais categoria. O Renato, capitão do time, é o termômetro da equipe, o jogador de finalização que bota a casa em ordem. Também ressalto Tiagão e Márcio, que jogaram no Palmeiras quando eu era o técnico." Mas quem realmente surpreendeu o técnico foi o armador Arthur, de 21 anos. "Quando o Alex foi para o San Antonio Spurs, na NBA, a diretoria queria contratar outro armador, mas eu preferi apostar no Arthur. Ele saiu do banco, com a responsabilidade de substituir um ídolo da cidade, e fez tudo muito bem. Com o basquete e a simpatia, conseguiu conquistar a todos", elogia Lula. De olho na estréia no Nacional, Lula mal pôde dar descanso aos atletas. "Dividi o elenco em dois grupos. O primeiro, com os que jogaram menos, os novos contratados e os juvenis, apresenta-se amanhã. O segundo grupo, com os titulares e o Lucas Tisher, apresenta-se na quinta-feira. O calendário é complicado, o time precisa de tempo para sair de uma competição e entrar em outra", reclama. "Os novos contratados são o Paulo, que veio de Santo André, e o Gilsinho, que teve formação universitária nos Estados Unidos." O técnico do time tricampeão soube lidar com a mesma situação na temporada anterior - o time levou o título estadual e o brasileiro. Por isso, não deve mudar o esquema de treinos. "Os titulares, principalmente, chegam com um decréscimo de produção porque estão desgastados. Não dá para manter o rendimento por tanto tempo. Mas em duas ou três semanas já devem estar todos bem. Vou começar o Nacional colocando para jogar quem não atuou muito no Paulista. A obrigação é manter o nível da equipe, independentemente se A, B ou C estiver em quadra", explica Lula. O técnico do Ribeirão Preto espera uma estréia complicada: "Será um adversário difícil (Casa Branca), apesar de ter remontado o time. No Nacional não tem moleza. Temos, no mínimo, dez times com capacidade para levar o título." Além da SporTV, a Rede TV vai transmitir algumas partidas do Nacional. "Precisávamos de uma tevê aberta para realmente chegarmos a toda população", comenta Lula.