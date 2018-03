COC/Ribeirão joga para garantir vaga Se vencer o Universo/Minas nesta quinta-feira, a partir das 20h30, no Ginásio da Cava do Bosque, em Ribeirão Preto, o COC garantirá a sua vaga na decisão do Campeonato Nacional Masculino de Basquete. O time dirigido por Lula, que também é técnico da seleção brasileira, lidera o playoff semifinal contra o Minas por 2 a 1. Por isso mesmo, o COC quer decidir em casa e não dar chances ao adversário num possível quinto confronto, novamente na capital mineira. "O Minas é o franco-atirador nesse jogo e, por isso, o jogo torna-se perigoso para nós", avisou Lula. Segundo o treinador do COC, o Minas não tem mais o compromisso de atuar diante de sua torcida nessa partida, o que ocorrerá com os seus comandados. "Mas a faca está no pescoço deles", lembrou Lula, que também alertou os atletas de Ribeirão Preto sobre a curiosidade do confronto entre as duas equipes: as vitórias foram todas dos visitantes, já que o time mineiro ganhou na Cava e perdeu os dois de Belo Horizonte. Ele quer atenção e dedicação total para que isso não ocorra. "Temos que prestar atenção no que acontece dentro da quadra", pediu. Lula disse que, a partir de agora, um deslize será fatal e uma quinta partida mudaria toda a situação emocional criada até agora. Ou seja, o COC reverteu o placar do confronto e pode deixar tudo equilibrado em caso de um fiasco diante de sua torcida. Para o jogo desta quinta-feira, Lula terá o ala Renato, já em melhores condições, apesar da tendinite. O pivô Lucas Daniel jogou na terça-feira, mas foi no sacrifício e ele retornou antes do grupo para fazer tratamento no tornozelo. Como jogou, o inchaço voltou e, por isso, acabou não treinando.